Svilar, serata da incubo: come quella volta col Benfica davanti a Mourinho

Dopo tante parate decisive,: il portiere è uscito a vuoto nei minuti finali del ritorno della semifinale di Europa League contro il Leverkusen, il pallone ha sbattuto su Mancini ed è entrato nella porta vuota. E' stato il gol che ha qualificato i tedeschi alla finale del torneo (dove affronteranno l'Atalanta). Dopo la vittoria della squadra di Xabi Alonso per 2-0 nella gara d'andata, la Roma nel ritorno aveva recuperato il doppio svantaggio con una doppietta di Paredes ma nel finale è arrivato l'errore del portiere giallorosso (e poi il gol di Stanisic).

- Roma a un passo dalla seconda finale di Europa League consecutiva, l'errore di Svilar è stato decisivo per l'eliminazione e forse il portiere serbo ha vissuto un dejà-vu.: all'andata fa un errore su una punizione di Rashford e diventa decisivo per la sconfitta, nella gara di ritorno para un rigore a Martial ma si fa anche autogol quando il pallone gli sbatte sulla schiena dopo aver colpito il palo su tiro di Matic.

- Dall'atra parte, sulla panchina dei Red Devils, c'era Josè Mourinho che nonostante gli errori e la sfortuna era riuscito a individuare le qualità in quel portierino classe '99 che aveva scritto un pezzo di storia della Champions., arrivato nella capitale a zero - era in scadenza col Benfica - con Mou ha quasi sempre fatto panchina ma con De Rossi si è preso il posto da titolare.