Il commissario tecnico della Svizzera Vladimir Petkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi per le qualificazioni a Euro2020: “Abbiamo un gruppo tosto, ma fattibile. Ci sono due squadre come Irlanda e Danimarca, toste e preparate con giocatori che giocano ad alti livelli. Noi giochiamo un calcio un po’ diverso e penso che possa andare anche bene”.



Cosa dovrà esserci nella Svizzera per arrivare bene all’Europeo?

“E’ un processo che abbiamo reinserito dopo il Mondiale. Abbiamo preso molti giovani che hanno dato più velocità alla squadra. Siamo nel mezzo di un processo dove dobbiamo dimostrare e iniziare bene. Poi a giugno non abbiamo niente da perdere dalle finali di Nations League e poi ci concentreremo sulle partite una dopo l’altra”.



Cos’è la Nazionale italiana vista da fuori?

“L’Italia sta crescendo. Anche loro stanno effettuando un processo con tanti giovani, tanta voglia di giocare e di soffrire. Hanno dimostrando tanti miglioramenti. Ci vuole tempo e pazienza ma penso che con Roberto si sia iniziato a far bene”.