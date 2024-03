Szczesny eroe con la Polonia, ma con un futuro da scrivere: il piano della Juventus per il rinnovo

Decisivo, puntuale, eroico. Tutti aggettivi che definiscono le ultime giornate diche, grazie a una sua parata sull’ultimo calcio di rigore contro il Galles,(che si disputerà in Germania quest’estate). Ma che il polacco fosse un portiere di caratura mondiale è cosa nota,– il prossimo 18 aprile, la carta d’identità reciterà quota 34 anni -, infatti,, dopo l’opzione unilaterale dello scorso giugno che ha fatto scattare il prolungamento automatico sino al termine della prossima stagione. Nelle intenzioni dell’ex giocatore di Roma e Arsenal,i, cercando di capire se la FIFA gli permetterà – grazie a una proroga – di disputare il nuovo Mondiale per Club – che terminerebbe oltre il termine del suo contratto con la Juventus – con la maglia a strisce bianconere sulle spalle., secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, non ha ancora fornito una sua posizione ufficiale sul futuro. Tuttavia, nInoltre, per la Vecchia Signora, Szczesny sembra rappresentare la migliore soluzione per assicurare alla Juve un punto di stabilità rispetto ai tanti cambiamenti previsti sul mercato estivo.

Dal canto suo,Nonostante Szczesny sia attualmente uno dei giocatori più anziani nella rosa della Juventus e nonostante il suo stipendio sia tra i più elevati del club (allo stato attuale dei fatti, guadagna ben 6,5 milioni di euro netti a stagione),. Ma è proprio la questione stipendio, al di là delle volontà, a essere il nodo più intricato da sciogliere. La Juve ha necessità di far quadrare i conti e garantire alla squadra esperienza e qualità ottimizzando le risorse.(al lordo si tratta di circa 12,5 milioni di euro, potenzialmente secondo solo a Vlahovic),La trattativa non entrerà nel vivo prima di giugno. Intanto Szczesny continua a essere decisivo: dalla Nazionale alla Juventus, il futuro è tutto da scrivere.