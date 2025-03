Tensione alle stelle per PSG-Marsiglia: pronta l'accoglienza di fuoco per Rabiot

A due giorni dal tanto atteso ‘Classique’ tra, valido per la 26ª giornata di Ligue 1, la tensione è palpabile. Nonostante ilsia saldamente in testa al campionato con sedici punti di vantaggio sui rivali, il clima che circonda la sfida è tutt’altro che sereno. Il timore principale della dirigenza parigina non riguarda la squadra allenata da Roberto De Zerbi, bensìL’ex centrocampista del PSG, ora in forza all’OM, è diventato una figura particolarmente invisa ai tifosi parigini, che attendono questa occasione per fargli sentire tutto il loro disappunto. Secondo quanto riportato da L’Équipe, la dirigenza del club è in stato d’allerta massimo, temendo un’atmosfera incandescente sugli spalti che potrebbe addirittura portare all’interruzione del match.Un dipendente del club ha confidato al quotidiano sportivo che è stato chiesto di “prepararsi al peggio”, ovvero alla. Inoltre, anche, madre e agente del giocatore, potrebbe diventare bersaglio dei tifosi più accesi.Per cercare di prevenire ogni forma di eccesso, il PSG ha lanciato una campagna di sensibilizzazione intitolata 0Supporters supportons', con un messaggio chiaro ai propri sostenitori: incitare la squadra con passione, ma senza sfociare nell’odio. In un comunicato ufficiale,Nonostante questi appelli, il rischio di incidenti resta alto. Un esponente del Collectif Ultras Paris ha dichiarato a L’Équipe che i cori della serata potrebbero comunque causare almeno un’interruzione temporanea del match, specialmente se la Ligue 1 dovesse decidere di applicare con rigore le proprie norme disciplinari.Le autorità sono pienamente consapevoli del pericolo e hanno classificato l’incontro al livello massimo di rischio, impedendo ai tifosi del Marsiglia di recarsi al Parco dei Principi. Sebbene questa misura riduca il rischio di scontri all’esterno dello stadio, la vera preoccupazione resta il comportamento dei tifosi parigini sugli spalti. Il club di Nasser Al-Khelaifi sa bene che, inBasterà l’appello per evitare il caos nel 'Classique' più infuocato degli ultimi anni? L’ambiente si preannuncia elettrico e, nonostante le misure preventive, il PSG continua a temere il peggio.