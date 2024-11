Thuram: "L'Inter è un orgoglio, un sogno. Ecco cosa mi spinge a migliorare e che gruppo siamo"

AFP via Getty Images

"Rispetto all’anno scorso mi sento cresciuto in tutti gli aspetti del gioco.Giocare per questo club e vincere le partite con i miei compagni mi rende fiero di quello che faccio. Come squadra lavoriamo tutti insieme per un solo obiettivo e questo aiuta a creare una mentalità vincente".Queste sono state le prime dichiarazioni di, numero 9 nerazzurro, intervenuto ai canali ufficiali dell’Inter per il Match Day Programme.

APPROCCIO DEL CALCIO - "Mio padre, ricordo quando andavo sul campo di allenamento con lui, quei momenti mi hanno fatto appassionare a questo sport. Quello che rende speciale giocare a calcio è vedere tutti i tifosi felici, è una cosa bellissima, mi spinge a migliorarmi, a puntare sempre al massimo".I COMPAGNI - "In allenamento lavoriamo tanto, il nostro gruppo è molto unito e questo ci permette di allenarci con impegno ma anche con il sorriso: con Calha e Arna in particolare scherziamo molto dentro e fuori dal campo".SFIDA PIU' GRANDE - "È stata sicuramente quella di diventare calciatore, ma non finisce mai: avere degli obiettivi e raggiungerli è una sfida che dura per tutta la vita perché c'è sempre spazio per migliorarsi".