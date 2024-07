Toni promuove Morata: “Al Milan può diventare un valore aggiunto”

3 ore fa



Luca Toni, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport, analizza il movimento degli attaccanti della prossima serie A: "Con l'addio alcuni big, è normale che Vlahovic si assuma maggiori responsabilità per guidare i nuovi. Se Vlahovic è in forma e la Juve farà bene, vivremo una bella sfida. Ma vediamo anche se Osimhen alla fine resterà a Napoli o andrà via. E attenzione a Morata. Alvaro è un attaccante che mi è sempre piaciuto e sarà un valore aggiunto per il Milan".