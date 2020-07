Fra i giocatori del Torino che in questa stagione hanno più deluso c'è Ola Aina. La scorsa estate, per riscattarlo dal Chelsea, il presidente Urbano Cairo aveva investito 10 milioni di euro: una cifra importante per una società come quella granata.



A causa del rendimento al di sotto delle aspettative, Aina è ora finito nella lista dei possibili partenti: il suo procuratore è già al lavoro per cercare una squadra all'estero al terzino, magari in Inghilterra. Il presidente granata Urbano Cairo spera di riuscire a recuperare dalla cessione del giocatore i 10 milioni spesi un anno fa.