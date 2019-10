Andrea Belotti è tornato super. Il capitano del Torino sta trovando la via della rete con quella continuità che gli era mancata nell'ultima stagione. E' già arrivato a 12 gol, cinque più di Ronaldo, il doppio esatto di Immobile, Dzeko e Mertens. E pensare che in estate poteva raggiungere Petrachi alla Roma ma poi la scelta di Dzeko ha cambiato le carte sul tavolo. Il presidente Cairo sa che Belotti potrà recitare, nuovamente, un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo e si presenterà la necessità di ridiscutere l'attuale contratto in scadenza nel 2022.