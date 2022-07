Tanti temi affrontati nella conferenza stampa da Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino che ha parlato anche della situazione del compagno di reparto Bremer: "Sì, si sta comportando in maniera esemplare e si allena bene. Vedremo che succederà. Belotti o Bremer? Mancheranno entrambi perché sono stati giocatori e ragazzi molto importanti per il Toro e per la nostra squadra. Gli auguro il meglio e di trovare la loro strada. Io sono convinto che chi prenderà il loro posto non li farà rimpiangere".