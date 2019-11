Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'episodio clou dell'ultimo derby: il presunto penalty per fallo di mano di De Ligt. "C’era il rigore a nostro favore, perché De Ligt ha toccato la palla con la mano. Anche se istintivamente la toglie, ma il braccio è largo e quello lì è rigore. L’hanno dato a Lecce, poi non so come mai si siano ricreduti. Ma quello è rigore. Così come mi ha stupito il fallo fischiato a Lukic nel finale, quando interviene pulito sulla palla. E lui stava per andare in porta. Abbiamo fatto una buonissima prestazione, e meritavamo certamente di più. L’importante era la prestazione di carattere, e c’è stata la risposta che io sapevo che ci sarebbe stata, positiva, di compattezza, di voglia di vincere. Dobbiamo fare tutte le partite così, con questo tipo di carattere e di determinazione. Il ritiro finisce qui".