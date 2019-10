Urbano Cairo ha parlato del difficile momento del suo Torino dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese. Un ko che ha iniziato a porre qualche interrogativo sul futuro di Walter Mazzarri, ma il patron granata è stato chiaro nell'intervista concessa a Il Corriere di Torino: "Ho la massima fiducia nel lavoro di Mazzarri, dobbiamo trovare continuità ed evitare, in futuro, di sottovalutare avversari che solo sulla carta possono apparire facili. La squadra sa che deve impegnarsi al massimo. Deve farlo mentalmente per evitare approcci sbagliati alla gara, come purtroppo abbiamo visto in alcune partite. E lavorare sarà ovviamente indispensabile anche per quei giocatori che devono ritrovare la migliore condizione fisica".