In vista della partita di domenica pomeriggio sul campo della Sampdoria, il tecnico del Torino Walter Mazzarri dovrà decidere se convocare o no il difensore brasiliano Lyanco. L'allenatore granata si confronterà domani con lo staff medico che sta monitorando il percorso di recupero del giocatore, poi deciderà se prestarlo alla Primavera di Federico Coppitelli per la partita di lunedì contro l'Udinese o se portarlo a Genova al seguito della squadra.



Quel che è certo è che che comunque Lyanco non prenderà parte alla partita contro la Sampdoria, al massimo potrà sedersi in panchina.