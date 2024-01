Torino, è fatta per l'arrivo di Lovato: le ultime

Matteo Lovato sta per diventare un nuovo calciatore del Torino. La trattativa si è conclusa nella giornata di oggi, prima della partita della Salernitana contro la Roma: sulle tracce del difensore centrale c'era anche l'Udinese ma è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha scelto di trasferirsi sotto la Mole dove ritroverà Ivan Juric, l'allenatore che lo aveva lanciato ai tempi del Verona.



A confermare la conclusione della trattativa è stato l'allenatore della Salernitana, Pippo Inzaghi, al termine della partita contro la Roma. Il tecnico ha praticamente dato l'addio al suo numero 66: "Ringrazio anche Lovato e Daniliuc che stanno andando via ma ci hanno dato una grossa mano sino a stasera, sono stati fantastici".



L'acquisto di Lovato da parte del Torino è legato alla cessione di David Zima. Il difensore ceco finora ha trovato poco spazio e ha chiesto la cessione: sulle sue tracce c'era l'Amburgo ma l'accordo non è stato trovato perché il club tedesco avrebbe voluto il difensore solamente in prestito e non a titolo definitivo come invece avrebbe voluto il Torino. Nelle ultime ore è arrivata un'offerta da parte dello Slavia Praga che il Torino ha accettato.