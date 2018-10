Tra i giocatori su cui Walter Mazzarri non ha praticamente mai potuto contare in questo inizio di campionato, oltre a Lyanco, c'è anche il terzino Cristian Ansaldi. Dopo aver saltato per squalifica Torino-Roma, alla prima giornata di campionato, l'argentino si è infortunato nei primi minuti di gioco di Inter-Torino, alla secondo.



Un infortunio al ginocchio che da oltre un mese lo sta costringendo a restare lontano dai terreni di gioco, presto però Ansaldi potrebbe tornare a disposizione di Mazzarri. L'argentino non ci sarà venerdì contro il Frosinone, ma dovrebbe tornare a disposizione contro il Bologna, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.