Torino, infortunio per Ricci: non gioca a Napoli

55 minuti fa



Stop a pochi minuti dal via di Napoli-Torino. Samuele Ricci si è fermato nel riscaldamento e non sarà titolare nella gara del Maradona. Per il centrocampista quindi un infortunio che rischia di tenerlo fuori non solo per la 34esima giornata ma anche per le restanti 4 gare.



Le sue condizioni saranno da valutare: l'ex Empoli si sottoporrà ai consueti test nelle prossime ore quando si valuterà l'entità del suo problema fisico. A metterlo ko è il riacutizzarsi di un problema al ginocchio che, da tempo, si porta con sé.



Nel 3-5-1-1 varato da Vanoli, al suo posto, in mezzo al campo, è stato scelto Tameze.