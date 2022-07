Armand Laurienté vuole lasciare il Lorient: lo ha comunicato alla propria società e ora sta provando a forzare la sua cessione. Come? Disartando gli allenamenti. Ieri il trequartista non si è presentato alla seduta di lavoro per provare a costringere il proprio club a venderlo.



Sulle tracce di Laurienté da tempo c'è il Torino ma la società granata non ha ancora trovato l'accordo com il Lorient. Il club di Urbano Cairo deve inoltre fare attenzione alla concorrenza del Sassuolo.