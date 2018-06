Dodici milioni di euro: è questa la cifra che chi vorrà acquistare Matias Vargas dal Velez dovrà sborsare. I dodici milioni di euro corrispondono alla clausola rescissoria del contratto del centrocampista argentino, una cifra che, dalla prossima settimana, raddoppierà per via dell'attivazione di un'altra clausola presente nel contratto di Vargas con il Velez.



Il Torino, che così come la Fiorentina, ha seguito con estrema attenzione Matias Vargas, ma per i dirigenti granata la cifra richiesta dal Velez, che al momento non sembra disposto ad abbassare le proprie pretese, è considerata troppo alta, per questo la pista che porta al centrocampista argentino si sta raffreddando.