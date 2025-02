Torino-Milan, le pagelle di Cm: errore decisivo di Maignan, Sergio Conceicao in confusione. Milinkovic-Savic mostruoso

Getty Images

quarto rigore parato in stagione per il super portiere serbo. Si esalta con almeno altri 4 interventi straordinari. Man of the match.: nettamente il peggiore dei suoi. Poco pulito tecnicamente, sbaglia tanto. Gioca a pallavolo regalando un calcio di rigore agli avversari. Male. (Dal 70': centimetri utili per respingere gli assalti nel finale da parte del Milan): lotta pallone su pallone, con grande temperamento. Un generale cileno per il Torino.reattivo e sempre sul pezzo: se la squadra non cede lo deve anche a lui.

ordinato, preciso. Senza strafare ma dando esperienza alla squadra nei momenti di difficoltà.sufficienza stiracchiata. Poca personalità in fase di costruzione dell'azione, (dal 70' Linetty 6: buon ingresso in campo per il centrocampista polacco che dà una grossa mano alla squadra)(dal 70' Gineitis 7,5: grande gol e impatto devastante sulla partita)ha il merito di costringere Hernandez sulla difensiva. Prestazione di corsa, cross e buon sacrificio anche nella fase difensiva.

fa il bello e il cattivo tempo davanti a un avversario che non gli prende le misure. Si muove su tutto il fronte offensivo con grande efficacia, Maignan gli nega un gol fatto.primo tempo di grande qualità, con tanto sviluppo in verticale. Scende d'intensità nella ripresa.tanto lavoro oscuro per la squadra. Entra nell'azione del gol vittoria.ha il merito di attuare il suo piano partita con una strategia giusta e anche un pizzico fortunata.MILANMaignan 5: periodo che più negativo non si può per il portiere francese che con un rinvio folle centra Thiaw per quello che è un autogol fantozziano. Si riscatta parzialmente con una parata super su Vlasic. Sconnesso.

il ragazzino ha gamba, tempi, chiusure e grande personalità. Suo il cross che porta al fallo di mano di Pedersen in calcio di rigore. Spinge con grande continuità soprattutto nella prima frazione. (dall'88secondo autogol stagionale e sempre contro il Torino. Destino beffardo per il difensore tedesco che poi va nel pallone e sbaglia tanto sia in fase di costruzione che in occasione del gol vittoria del Torino quando perde Gineitis per protestare inutilmente con l'arbitro.ci mette anima e cuore fino all'ultimo secondo. Perfetto in difesa e unico a rendersi pericoloso in area avversaria. Il migliore del Milan che dovrebbe prendere esempio dal suo atteggiamento e dalla sua mentalità.

: il Milan ha deluso e lui ha fatto poco per ribellarsi al destino di una partita segnata. Certamente è sceso in campo con un livello di concentrazione più alto ma non basta.pesa come un macigno l'errore dal dischetto. Christian ci prova, si sbatte ma non ha i soliti super poteri. Periodo no anche per l'americano.Segna un gol straordinario, l'ottavo in campionato. Milinkovic gliene nega un altro. Buona partita dell'olandese.: il tenore delle sue prestazioni non giustifica il suo essere indispensabile per Sergio Conceicao. Corre tanto, come sempre. Ma non basta in un contesto di questo livello. (dal 53' Abraham 5,5: dovrebbe dare la scossa ma non calcia mai in porta. Qualche sponda ben fatta e poco altro)

l'equivoco è chiedergli di fare la fase difensiva perché non è nelle sue corde. L'unica cosa buona è nell'azione che porta al fallo di mano di Pedersen e il susseguente calcio di rigore. Tra panchine e sostituzioni, non è certamente un grande periodo per Rafa. (dal 46': condizione fisica approssimativa, inizia ad essere un fattore preoccupante);Joao Felix 5: il secondo equivoco di serata a tinte rossonere: viene sostituito con 25 minuti di ritardo. Fa poco per determinare e tutto con il tacco in una partita dove invece serviva indossare l'elmetto e lottare per uscire dalla melma. Sicuramente la sua peggior partita da quando veste la maglia del Milan. (dal 70': crea tanto, buon impatto sulla partita)

fare l'attaccante al Milan non è propriamente bello come una vacanza alle Maldive: pochi palloni veramente puliti da giocare. Santi però ci mette del suo nascondendosi dietro la coppia dei centrali del Torino. Su una chance Milinkovic fa il fenomeno, nella seconda il messicano manda il pallone fuori dallo stadio.: il peggiore del Milan, per distacco. In confusione totale: inizia con quattro punte, toglie Leao per Fofana e otto minuti dopo Musah per Abraham. Sembra il metti la cera, togli la cera di Karate Kid. Bocciato.