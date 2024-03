Torino, Milinkovic-Savic come Abbiati: Sirigu e Marchegiani nel mirino, per la storia

Vanja Milinkovic-Savic vuole entrare nella storia del Torino. Il portiere serbo, dopo la vittoria di ieri per 0-2 contro l’Udinese, ha tenuto la porta inviolata per la 14esima occasione in Serie A. Nell'era Cairo il migliore è stato Salvatore Sirigu che con Mazzarri arrivò a 15 clean sheet, uno in più dell'attuale estremo difensore granata. Già raggiunto, invece, Christian Abbiati.



Al primo posto però c'è Giuliano Terraneo che, nel 1979-1980 non prese gol per ben 18 volte. Segue Luciano Castellini che, nella stagione successiva allo Scudetto, tenne la porta inviolata 17 volte. Stesso numero che è riuscito a raggiungere Luca Marchegiani con Emiliano Mondonico, quando il campionato era a 18 squadre e c'erano dunque 4 partite in meno a disposizione. Ora Milinkovic-Savic culla il sogno di battere tutti.