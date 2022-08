Aleksej Miranchuk non ci sarà giovedì al Gewiss Stadium per la partita del Torino contro la "sua" Atalanta. Il trequartista russo, che aveva esordito con la maglia granata segnando la rete dello 0-1 contro il Monza, non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare patito proprio in terra lombarda.



Miranchuk è di proprietà dell'Atalanta e si è trasferito al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e ha tutta la voglia di riuscire a guadagnarsi la permanenza in granata.