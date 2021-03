Davide Nicola, tecnico del Torino, parla a Sky Sport del ko dei granata sul campo del Crotone: "La prestazione di oggi non mi è dispiaciuta, ho visto una squadra vogliosa di fare il risultato. Certe situazioni non le abbiamo gestite benissimo, ma fa parte del gioco".



Su Sanabria: "Antonio lo conosco, abbiamo già avuto modo di lavorare insieme, non sono insoddisfatto delle prestazioni di Zaza e Bonazzoli, in questo momento abbiamo bisogno di tutti e ognuno di loro può essere determinato. Il possibile fallo su Sanabria in area? Sono cose che non mi interessano, penso di più alla prestazione che è stata buona".