Dalla Francia - Torino, offerta ufficiale per Ndour: l'intreccio con Skriniar e i dettagli con il PSG

Getty Images

Secondo quanto viene riportato da Footmercato,Le ultime indiscrezioni informano come la società piemontese sia in pole position e stia guidando la corsa al classe 2004, attualmente in prestito al Besiktas (oltre che cercato dalla Fiorentina) e tra i giocatori che il club parigino sta provando a vendere definitivamente così da poter permettere l’uscita in prestito di un nuovo giocatore (in questo, rendere ufficiale l’uscita di Milan Skriniar al Fenerbahce).

, infatti,. La problematica, infatti, nasceva e riguardava gli slot prestiti del PSG, attualmente terminati visti i 6 giocatori in prestito in giro per l’Europa (esclusi gli Under 21 e i giocatori formati nel vivaio della capitale francese, a patto che sia anch’essi Under 21). L’interruzione del prestito di Ndour in Turchia e la cessione a titolo definitivo dell’azzurro, lascerebbe così lo spazio a un nuovo prestito, dopo che la cessione di Bernat ha permesso l’ufficialità di Randal Kolo Muani alla Juventus.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Secondo quanto viene scritto dalla Francia,. La trattativa per Ndour ai granata è ovviamente slegata agli arrivi di Elmas dal Lipsia e di Casadei dal Chelsea, ma attenzione al possibile rilancio da parte della Lazio, diretta concorrente sul giocatore classe 2004.