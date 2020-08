Per completare numericamente il reparto offensivo, a Marco Giampaolo serve ancora un attaccante. Il nome nuovo in orbita Torino per quanto riguarda l'attacco è quello di Brian Rodriguez, attaccante classe 2000 che gioca negli Stati Uniti con la maglia del Los Angeles ma che è anche nel giro della nazionale dell'Uruguay.



Rodriguez, che vorrebbe cimentarsi in un campionato più prestigioso di quello americano, è stato proposto al Torino: è una seconda punta veloce e dotata di buona tecnica. Per il momento però Davide Vagnati non ha ancora avviato la trattativa.