Jacopo Segre può lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Il centrocampista, rientrato dal prestito al Perugia, nelle tre settimane di ritiro in Austria non ha convinto il tecnico Ivan Juric ed è stato messo sul mercato.



Dopo lo scorso buon campionato in serie B, Segre continua ad avere estimatori nel campionato cadetto e la squadra che più si è fatta avanti per averlo è il Palermo, che potrebbe essere anche il primo avversario del Torino in Coppa Italia nel caso in cui battesse la Reggiana nel primo turno.