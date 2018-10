Nessun gol subito contro l'Atalanta nel turno infrassettimanale, nessun gol subito neanche contro il Chievo Verona domenica: ora Salvatore Sirigu spera di mantenere inviolata la propria porta anche contro il Frosinone per poter così migliorare il proprio record di imbattibilità con la maglia del Torino.



Nella scorsa stagione il portiere granata non è mai riuscito a non subire gol per tre partite consecutive e il suo record di imbattibilità si è fermato a 255 minuti. Al momento Sirigu non subisce reti da 211 minuti, l'ultimo è stato quello di Lorenzo Insigne in Torino-Napoli 1-3.