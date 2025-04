Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Torino-Udinese in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Per provare a riscattare l'ultima sconfitta contro il Como ed in vista della complicata trasferta di Napoli, da una parte; per interrompere la sequenza di quattro ko consecutivi, dall'altra. Appaiate a quota 40 punti in classifica,si giocano una sfida senza particolari motivazioni di classifica se non quella di terminare il campionato nella metà sinistra, al decimo posto.Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Linetty; Gineitis, Casadei, Elmas; Adams.Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo.: Collu