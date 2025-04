Torino, ufficiale il rinnovo di Zapata: contratto fino al 2027, il comunicato

Zapata

Rinnovo contrattuale per Duván Zapata, avanti insieme!pic.twitter.com/GrpF0GW1as — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 18, 2025

, estendendo il legame con il club granata fino al giugno 2027. L’attaccante colombiano ha firmato un nuovo accordo che prolunga di una stagione la precedente scadenza fissata per il 2026. Nonostante il grave infortunio al ginocchio rimediato all’inizio della stagione, il club ha scelto di puntare ancora su di lui, confermandolo come punto di riferimento per il presente e il futuro della squadra. Il rinnovo è stato ufficializzato attraverso un comunicato diffuso sul sito del Torino“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027”.La nota del club granata prosegue con la storia di Duvan Zapata: “Zapata, nato a Santiago de Cali (Colombia) il 1° aprile 1991, ha iniziato la sua carriera nell’América de Cali, esordendo tra i professionisti il 18 maggio 2008 e collezionando 33 presenze e 7 gol. Nel 2011 si è trasferito in Argentina all’Estudiantes, con cui ha disputato 46 partite e segnato 22 reti in tre stagioni. Il suo sbarco in Italia è avvenuto nell’agosto 2013, quando è stato acquistato dal Napoli. Dopo due stagioni con i partenopei, ha militato in prestito prima nell’Udinese e successivamente nella Sampdoria, club che ne ha acquisito definitivamente il cartellino. Da lì è passato all’Atalanta, dove è rimasto cinque stagioni prima di approdare al Torino nel settembre 2023. Con la maglia granata ha finora totalizzato 45 presenze e 16 gol. Vanta inoltre 34 presenze e 4 reti con la nazionale colombiana”.Dopo tre giorni di riposo concessi dall’allenatore Paolo Vanoli, il Torino è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, giovedì. Il giorno prima, mercoledì, al centro sportivo Filadelfia si è rivisto anche Duvan Zapata.. Il colombiano prosegue così la riabilitazione dopo il pesante infortunio al ginocchio patito all’inizio di ottobre, con l’obiettivo di tornare in forma per il ritiro estivo e farsi trovare pronto per l’inizio della prossima stagione.