Torino-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La 35esima giornata della Serie A 2024/25 si apre con l'anticipo del venerdì:Situazioni di classifica diverse per i due club. I granata di Paolo Vanoli, reduci dalla sconfitta di Napoli, sono decimi in classifica con 43 punti. Gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco invece, dopo il ko interno contro il Milan, sono 18esimi con 25 punti e hanno bisogno di fare risultato per alimentare le speranze salvezza.Tutte le informazioni su Torino-Venezia:

Torino-Venezia: venerdì 2 maggio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251: DAZN, Sky Go, NOW: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Gineitis, Casadei, Biraghi; Elmas, Adams.. Vanoli.: Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Condé, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Fila.. Di Francesco.- Fuori Ricci nel Toro, ballottaggio tra Gineitis e Tameze in mezzo. Nel Venezia Busio più di Doumbia e Duncan, testa a testa tra Haps e Zampano e Oristanio insidia Yeboah.

- Ci sono diverse opzioni per vedere Torino-Venezia in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa da DAZN tramite l'app per smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco (PlayStation, Xbox), a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.La gara sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN dispinibile sul decoder Sky Q.

- Torino-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming tramite le app di DAZN e Sky Go (per abbonati Sky) per dispositivi mobile come smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc e notebook al sito ufficiale delle due piattaforme.Un'altra opzione è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.- La telecronaca della partita su Sky sarà a cura di Riccardo Gentile e Massimo Gobbi, saranno invece Alessandro Iori e Alessandro Budel a raccontarla su DAZN.