. Dalla posizione in classifica, che non permette di lasciare per strada troppi punti, alla possibilità di fare un bello scherzetto ai bianconeri e cacciarli fuori anche dalla zona Champions League: doversi accontentare di disputare l’Europa League sarebbe un duro colpo per chi sogna la Superlega a discapito dei campionati, togliendo il calcio ai tifosi (in Italia non esistono solo quelli diper far arricchire sempre i soliti noti.A proposito di Juventus, la squadra diarriverà al derby senza, puniti per quella festa in barba delle norme anti-Covid a casa del centrocampista americano: il tecnico e la società bianconera hanno fatto la voce grossa e punito i tre calciatori,. A ottobre violò la “bolla” per raggiungere il ritiro del Portogallo, poi si è concesso una mini-vacanza a Courmayeur, violando il divieto di spostamento da una regione all’altra, ma dalla Juventus non sono mai arrivate sanzioni per il portoghese.Tornando alla partita in sé, nonostante le varie assenze, anche perché in questi anni i tifosi granata se ne sono già fatte tante per poi rimanere puntualmente scottati (senza considerare che nell’era Cairo solo una volta il derby è finito con la vittoria del Toro)., di esultare al triplice fischio anche se solo dal divano, di non finire la vigilia di Pasqua arrabbiati per l’ennesima sconfitta,