E alla fine l’ha decisa Zaza. Dopo la panchina punitiva contro il Genoa, dopo una settimana di malumori e di voci di mercato, il numero 11 contro la Fiorentina non solo è stato schierato titolare da Mazzarri, ma ha anche giocato una delle sue migliori prestazioni da quando è al Torino e, come ciliegina sulla torta, ha sbloccato il risultato con un’incornata che non ha lasciato scampo a Dragowski. E ora?



Ora questo Zaza verrà confermato anche nelle prossime partite, almeno fino a quando non rientrerà Belotti. Poi i problemi potrebbero tornare, perché il Gallo quando starà bene sarà ovviamente in campo (il Torino non può permettersi di rinunciare al proprio capitano) e perché Mazzarri preferisce giocare con una sola prima punta e uno o due trequartisti / attaccante esterni a supporto. Insomma, difficilmente Belotti e Zaza scenderanno tante volte in campo insieme. Eppure l’intesa tra i due, quando hanno avuto la possibilità di giocare insieme, è sempre stata buona: si sono spesso cercati e trovati, dando l’impressione di poter coesistere senza problemi. Loro stessi lo hanno anche dichiarato.



Il gol alla Fiorentina non ha risolto i problemi di Zaza e del Torino, li ha solamente messi in pausa per qualche giorno. A risolverli dovrà essere uno tra Mazzarri e Cairo: il primo trovando uno spazio in squadra al numero 11 se non farà dovrà intervenire il secondo, sul mercato, cedendo il giocatore. Perché è davvero difficile pensare che un attaccante del calibro di Zaza possa continuare a digerire le panchine come se nulla fosse.