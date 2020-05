Corre e sogna Filippo.. Il 2018 è l'anno del record: primatista italiano dei 100 metri con un tempo di 9"99. E per l'occasione è arrivata una maglia speciale: "La Juve me ne ha fatta una personalizzata con il mio tempo - racconta l'atleta nella diretta sulla pagina Instagram di Calciomercato.com - sono riuscito anche a farmela firmare da Cabrini e Paolo Rossi. Ho molte maglie, ma quella è una alla quale sono più affezionato". Collezione mica da poco: "In soppalco ho uno spazio dedicato alle maglie da calcio, sempre ben ordinate". Una però è a parte dalle altre: "L'ho incorniciata. E' la maglia di Ronaldo, autografata, che mi ha regalato la Juve quando sono andato a vedere Juve-Manchester United".Nostalgia del fantacalcio: "Mi manca molto. Era il terzo anno che lo facevo con questo gruppo. Le prime due edizioni le ho vinte io, quest'anno non stava andando benissimo". Eppure la squadra c'era: "Avevo preso Mertens, Dybala, Higuain, Ilicic...". Forse mancava il colpo da novanta: "L'anno scorso avevo Ronaldo, quest'anno me l'ha rubato mio fratello". Derby di famiglia: "Lui li vive molto più teso di me". Ma il suo pupillo al fanta è un altro: "Lorenzo Pellegrini, lo prendevo dai tempi del Sassuolo. E' uno dei migliori talenti in Italia".- Intanto ci pensa Davies a regalargli bonus e sorrisi al FantaBundes: "L'avevo visto dal vivo in Champions contro il Chelsea, difficilmente mi ricordo un giocatore dominare così sulla fascia".E Ronaldo? "All'inizio ci ho creduto poco al suo arrivo, dopo un po' ho iniziato a capire che c'era una trattativa reale. Il giorno dell'annuncio ero a casa, volevo andare all'aeroporto ma con gli allenamenti non potevo. E' stato un grande colpo". Una macchina da guerra,. Non c'è paragone con serate mancate o vacanze saltate. Ma Filippo è pronto a rifarsi: "Quando mi ritirerò farò 7/8 partite tutte insieme". Ruolo? "Prima punta".- Cresciuto a pane e Juve, Tortu: "Quando ero piccolo mio padre mi raccontava le storie legate alla Juve del passato". Favole bianconere: ". Era la prima volta allo stadio, ancora oggi conservo quella maglia". Contro i rossoneri il suo derby personale: "E' la partita che sento di più, a Milano sono andato a vederle quasi tutte".- Filippo non si perde una partita della sua squadra: "Quando c'era Barcellona-Juve ero alle Bahamas per una gara, e non c'era un posto in tutta l'isola per vederla". Soluzione fai da te: "Ho chiamato un mio amico in FaceTime e lui me l'ha fatta vedere tramite il cellulare". Calcio, atletica ma non solo: ". La partita è iniziata con 25' di ritardo perché all'ingresso delle squadre in campo hanno lanciato un miliardo di coriandoli e bisognava pulire il campo, completamente bianco". Bianco-nero, è il cuore di Filippo. Sogna e corre Tortu, con la maglia della Juve e il pallone in testa.