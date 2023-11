Nel corso delle ultime ore la Toscana ha subito violenti nubifragi e alluvioni nella zona a nord di Firenze e soprattutto nella provincia di Prato. Le vittime sono cinque. Oltre alla gestione del territorio dopo il disastro, l'attenzione si è spostata anche sullo stadio Franchi, dal momento che domenica Fiorentina e Juventus scenderanno in campo con previsioni meteo tutt'altro che tranquille. Dalla sala stampa della Protezione Civile di Firenze, il responsabile dell'area metropolitana, Leonardo Ermini, ha spiegato cosa ci sarà da aspettarsi in vista del match: "Difficile fare previsioni. La situazione al momento risulta critica per quello che è accaduto, non tanto per l'evento di domenica. Qualsiasi perturbazione può interferire con le aree che ci stanno intorno. Ma valuteremo il tutto passo dopo passo". Tutto insomma, pare che dipenderà dagli agenti atmosferici che si manifesteranno nelle ore della partita.