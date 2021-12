. All'indomani della decisione dell'Uefa di assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 al Rennes con conseguente eliminazione del suo Tottenham dalla Conference League, l'allenatore italiano ha dichiarato: "La decisione non è definitiva, ci sarà un altro passo per confermare o meno questa scelta incredibile. Siamo molto fiduciosi per il prossimo passo, perché meritiamo di giocarci la nostra qualificazione sul campo e non in tribunale.