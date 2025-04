Totti: "Sono stato vicino al ritorno in campo, non l'ho fatto per rispetto della mia storia. Ma se mi chiama la Roma..."

AFP/Getty Images

ci aveva pensato davvero di ricominciare a giocare. Quando aveva raccontato di aver avuto una proposta da un club di Serie A era tutto vero, a 48 anni si era rimesso ad allenarsi per tornare in campo. Poi, il cuore ha vinto sulla testa. Per una carriera intera ha sempre messo la Roma davanti a tutto, anche se stesso.. "Maledetto tempo" aveva scritto nella lettera d'addio al calcio. Quello stesso tempo che oggi gli è servito per rilfettere e declinare l'offerta ricevuta, nonostante i primi contatti.

- A raccontare il retroscena è lo stesso Totti, nel corso di un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio: "Avevo incontrato alcune persone e un mio ex compagno mi ha chiesto scherzosamente. E fondamentalmente mi sentivo bene: non avevo problemi fisici, sembrava che avessi 30/33 anni. Ho richiamato questa persona spiegando che non stavo male, ma mi sarebbe servito un altro mese. Lui mi aveva detto che mi avrebbe aspettato e di aggiornarlo, così avrebbe organizzato un incontro con chi di dovere".

- "Continuavo ad allenarmi - racconta ancora Totti - ma a un certo punto mi sono fermato.. Così ho chiesto consiglio alle persone vicine a me e ho scelto di mantenere il rispetto per la mia storia. Ormai escludo definitivamente un ritorno in campo, altrimenti diventerei patetico. Ma se mi chiamasse la Romaci penserei...".