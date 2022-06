Un nuovo nome per il mercato del Milan. Dopo il pressing della Juventus degli scorsi mesi e una Roma con cui l'accordo per il rinnovo non c'è, ecco i rossoneri, che possono diventare la prossima squadra di Nicolò Zaniolo. Come scrive la Gazzetta, infatti, si segnalano contatti interessanti su questo fronte. Paolo Maldini e Massara lo considerano un talento su cui puntare, a dispetto dei gravi infortuni.