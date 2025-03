Getty Images

Non ci sono solo le semifinali di Coppa Italia e i quarti di finale di Champions League perche mercoledì 2 aprile avrà la prima squadra impegnata contro il Milan nel derby di coppa, ma che martedì 1 aprile avràimpegnata nei quarti di finale della Uefa Youth League contro l'Under 19 delsquadra che ha eliminato sia la Juventus che l'Atalanta nei due turni precedenti. Si giocheràallo Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon e sarà una gara ad. In caso di parità al 90esimo ci saranno direttamente i calci di rigore. La vincente affronterà la vincente di Salisburgo-Olympiacos nella prima semifinale delle final 4 del torneo.

• Partita: Trabzonspor Under 19 - Inter Primavera• Data: martedì 1 aprile 2025• Orario: 17.00• Canale TV: -• Streaming: Uefa Tv, Inter.it(4-2-3-1): Yildirim; Yilmaz, Ozturk, Ince, Tibukoglu; Erdogan, Malkocoglu; Turan, Duymaz, Bayram; Cakiroglu. All. Gaydarov(4-3-3): Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Mosconi. All. Zanchetta

La trasmissione in diretta televisiva del match di Youth League Trabzonspor Under 19-Inter Primavera non è prevista per questo turno.La gara di Youth League fra Trabzonspor U19 e Inter Primavera sarà visibile in diretta streaming su pc, laptop e smartphone attraverso 2 diverse opzioni. UEFA.tv e Inter.it offriranno la gara gratis attraverso sito e app.