Antonio Picci, attaccante della Vigor Trani, squadra di Eccellenza pugliese, ha parlato a Radio 24 dopo l'improvvisa popolarità in seguito a una sua intervista ad una tv locale diventata virale: "Mia madre non mi parla più da 20 giorni. Se l’è presa sul serio: adesso la fermano al mercato di Bari e tutti le chiedono perché non voleva suo figlio in casa. Ho sempre fatto gol in qualsiasi categoria in cui ho militato. Lo dicono i numeri. Ho avuto anche una parentesi in serie B a Brescia che è una città che amo, anche se lì ho segnato solo due gol perché ho trovato poco spazio. Ho già segnato 11 gol in questo momento della stagione. Logicamente nell’intervista che sta spopolando sul web, in cui dico che sono il più forte, mi riferivo alle mie categorie. Mi reputo un persona troppo competente a livello calcistico per dare messaggi del genere. Io sono una persona passionale. Però quest’estate meritavo maggiori attenzioni a livello di categorie minori e questo mi ha fatto salire la rabbia. Il mio messaggio era riferito agli addetti ai lavori dei campionati minori".