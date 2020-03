Marco Tronchetti Provera, ad del gruppo Pirelli e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Capital in merito alle tante partite rinviate per il Coronavirus: "Non c'è stata omogeneità di comportamento, la gente deve parlarsi e mettersi d'accordo. C'è stata confusione, speriamo tutto torni rapidamente alla normalità. La reazione dei dirigenti dell'Inter? Ha una sua base logica".