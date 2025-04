Tudor compatta la Juventus: doppia seduta, poi cena al ristorante di Bonucci

2025 Getty Images

– in programma domenica 6 aprile -, un match che può davvero incidere per le sorti della squadra bianconera e per le ambizioni della formazione di Tudor di centrare una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Trattandosi di uno scontro diretto,, dopo la buona vittoria casalinga ottenuta contro il Genoa.

Nel corso della giornata di oggi, infatti,– come riportato da La Gazzetta dello Sport -. Tudor non vuole lasciare alcun dettaglio al caso e vuole immediatamente entrare nella testa e nelle gambe dei suoi giocatori. Servirà – come chiarito anche nel post partita con il Genoa – maggior intensità sul campo e l’assenza di impegni infrasettimanali si pone come ottima possibilità di centrare tale traguardo.

Ma non c’è solo una precisa richiesta di grande intensità in settimana per Tudor., in vista di un rush finale di stagione dovrà bisognerà dare il massimo sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo,Un’occasione per consolidare la squadra e mettere la Juventus al centro in questi ultimi due mesi di annata sportiva che mettono in palio un traguardo vitale per la Vecchia Signora: la Champions League.