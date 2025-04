Tudor ridisegna ancora la Juventus e manda segnali al mercato: Kolo Muani e Conceicao verso la panchina

, che rappresenta una tappa molto importante per l'inseguimento della quarta posizione che significherebbe partecipare anche l'anno prossimo alla Champions League. L'esordio vittorioso contro il Genoa sulla panchina bianconera dell'allenatore croato – chiamato per risollevare le sorti di una squadra che si è persa nelle ultime settimane della gestione di Thiago Motta – aveva portato la grande novità del ritorno alla difesa a tre, mentre all'Olimpico il tema più importante è quello diNello striminzito successo dello Stadium contro i rossoblù di Vieira, la prima rivelazione era stata rappresentata dal rilancio di(completamente dimenticato negli ultimi mesi di Motta) e dalla, attaccantePeraltro tutta da impostare a livello economico e legata agli introiti della Champions. Partito fortissimo, con 5 goal nelle prime tre partite di Serie A e poi risucchiato dal momento di difficoltà generale della Juventus, andando a secco nelle successive sei uscite. La seconda nota degna di interesse era stata la scelta di puntare sulla voglia di riscatto di, schierato da trequartista alle spalle del serbo e di Kenan Yildiz, il match winner, con lo scivolamento dia destra come esterno di sacrificio a tutta fascia. Contro la Roma si cambia ancora e Tudor ha in mente altre scelte ed esclusioni eccellenti.Pure la gestione del giocatore portoghese, anche lui in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Porto, è un argomento di dibattito. Al netto degli infortuni di inizio gennaio e di inizio marzo,, riportato nella sua posizione più naturale. Con Weah alle sue spalle, a completare un centrocampo con Locatelli e Thuram come interni e McKennie di nuovo largo a sinistra.In termini di esclusioni,L'olandese continua ad essere una delle principali delusioni della stagione bianconera e nemmeno il cambio di guida tecnica ha portato a quella scossa sul piano emotivo che alla Juventus si attendono da tempo.di questa stagione. Quel che resta è che Koopmeiners, l'acquisto più oneroso della sessione di mercato della scorsa estate (davanti a Douglas Luiz, che si rivede in panchina), viaggia verso l'esclusione in una partita di importanza capitale per l'obiettivo Champions. Alla pari di Conceiçao e Kolo Muani, prestiti sì ma di peso specifico non irrilevante nelle strategie di Cristiano Giuntoli ed entrambi tutt'altro che sicuri di indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione.