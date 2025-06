Tudor verso il Mondiale per Club: "Qui le migliori squadre al mondo, ma l'ambizione della Juventus è sempre vincere"

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Il giorno dopo l'atterraggio dellanegli USA per la spedizione al Mondiale per Club, con esordio nella notte tra mercoledì e giovedì contro gli emiratini dell'Al-Ain, il tecnico bianconero Igorha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn."C'è emozione perché è la prima volta, la Juve ha sempre la stessa ambizione, di vincere, vogliamo fare questo con umiltà, sappiamo che ci sono le squadre migliori al mondo ma non siamo venuti qua per partecipare".

- "Il viaggio è stato quello che è stato, adesso c'è da adattarsi al tempo, al fuso orario in fretta perché si gioca già mercoledì". I bianconeri sono stati inseriti nel raggruppamento con l'Al-Ain, il Wydad Casablanca e il Manchester City.