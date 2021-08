“Figurati noi qui a Tokyo! Praticamente della spedizione Coni non è andato a dormire nessuno. Era come se volessimo prolungare il momento, cristallizzando il tempo”.“Appunto: mai! Se pensi che fino a Marcellino pane e vino nessun azzurro aveva mai disputato la finale dei 100...”“No”.“Bisogna essere onesti. Noi siamo un popolo di calciofili, nel bene o nel male non importa. Le altre cose le seguiamo se c’è la star o il grande evento. Lo sci senza Tomba e la Compagnoni non ha lo stesso appeal, vedrai cosa accadrà nelle moto senza Vale. Ma è normale, è una questione di cultura dello sport che non c’è. Noi siamo tifosi, non siamo sportivi. L’importante però è che a chi prepara i Jacobs e i Tamberi della Olimpiade di Brisbane 2032 vengano garantite le risorse, i mezzi materiali per allevare campioni. E campionesse, visto che voglio parlare anche di Vanessa Ferrari”.“Prima donna a riuscirci nell’individuale ai Giochi. Nei giorni dell’ottantesimo compleanno di Franco Menichelli, che nella ginnastica vinse l’oro proprio qui a Tokyo, nel 1964. E per stare al discorso di prima, siccome aveva un fratello che giocava nella Juve di Heriberto Herrera, la gente gli chiedeva l’autografo del calciatore di famiglia...”“Te l’avevo detto: è l’unica Ferrari ancora competitiva in Italia. A più di trent’anni è stata fantastica, la bresciana. Commovente, addirittura. Per tenacia, orgoglio, longevità agonistica”.“Ah, lascia stare. Hai visto che roba, in Ungheria? Nella rara circostanza in cui Mercedes e Red Bull perdono, vince la Alpine Renault. Un anno fa nel caso vincevano la ex Minardi e la Racing Point, oggi Aston Martin. Il Cavallino, mai...”di Daniela Bertoni