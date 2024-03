Tutti i giocatori di Serie A infortunati in nazionale

Una sosta per le nazionali sulla quale diversi club di Serie A avranno coltivato cattivi pensieri in questi ultimi giorni. L’ultima finestra riservata agli impegni delle varie selezioni nella quale, fatte salvo le squadre costrette a giocarsi la conquista degli ultimi posti disponibili per gli Europei o la conquista della Concacaf Champions League, si è dato principalmente risalto alle gare amichevoli - anche di prestigio - tra le nazionali più importanti del mondo. Ma che, nel pieno di una stagione giunta nella sua fase decisiva per l’assegnazione di campionati e coppe, ha lasciato parecchio amaro in bocca, soprattutto a quei club che hanno perso alcuni loro calciatori.



GIA' 11 STOP - Il prezzo più salato è stato pagato dalla Roma, che ha dovuto registrare ben 4 defezioni in questa pausa, seguita a ruota dal Milan con tre e da Atalanta ed Inter con due. Problemi fisici in molti casi da rivalutare al rientro in Italia dei rispettivi calciatori, mentre in altri - il giallorosso Azmoun e il veronese Suslov - il responso degli esami è stato già impietoso. Ad oggi, è già salito a quota 11 il conteggio dei calciatori di Serie A che hanno accusato dei contrattempi con le rispettive selezioni.