Tuttosport - Calhanoglu e l'inchiesta "Doppia Curva": l'Inter si aspetta una multa e 2/3 turni di squalifica

Getty Images

è in una fase delicata della propria esperienza all': nelle ultime due stagioni ha consolidato il suo status di centrocampista tra i più forti al mondo e vinto tutto in Italia, ma l'avvio di questa stagione è stato travagliato per via di qualchedi troppo, l'ultimo dei quali, alla 13esima giornata.Condizioni da valutare al rientro a Milano, ma al di là del responso in vista della gara del Bentegodi c'è anche da considerare quello che può arrivare dalla Procura federale. Sì, perché il turco è uno dei protagonisti, suo malgrado, dell'condotta da Giuseppe Chinè sulle infiltrazioni illecite nelle tifoserie di Inter e Milan., sentito in qualità di persona informata sui fatti a metà ottobre,, l’allora responsabile della Curva Nord. Il procuratore federale ha già acquisito le carte e presto scatteranno i deferimenti. In base alla violazione dell’articolo 25 del Codice di Giustizia sportiva, l’Inter, si legge su Tuttosport, attende per il suo giocatore