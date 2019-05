Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in vista della delicata partita di sabato contro l'Inter la famiglia Pozzo, proprietaria dell'Udinese, ha deciso di anticipare a giovedì il ritiro della squadra per trovare la massima concentrazione. I bianconeri sono quartultimi in classifica con 4 punti di vantaggio sull'Empoli e hanno bisogno di fare punti nel prossimo turno per allontanare l'incubo retrocessione.