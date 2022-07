Settimana di test per l'Udinese. Tre amichevoli utili non solo per iniziare a mettere minuti nelle gambe ma anche per raccogliere le prime indicazioni tecniche e tattiche.Se nella gara contro il Rapid Lienz, che ha inaugurato la stagione, il divario era troppo ampio (0-11 il punteggio finale in favore dei bianconeri con gli austriaci mai in grado di contrastare l'intraprendenza friulana), contro l'Union Berlino è stata partita vera. 3 a 3 davvero divertente, in campo due squadre che non si sono per nulla risparmiate. Gli uomini di Sottil, nonostante i tedeschi fossero più avanti nella preparazione, hanno ben figurato, confermando quelle qualità intraviste nel finale dello scorso campionato.La sfida domenicale all'Ilirija Ljubljana, squadra di terza serie slovena che ha sostituto all'ultimo lo Schalke 04, ha dato invece l'occasione al tecnico friulano di far giocare i giovani che non avevano trovato spazio nelle due uscite precedenti. Vittoria maturata sì nella ripresa ma netta.Tra le note positive di questo trittico c'è da mettere sicuramente il ritrovato Nestorovski. 5 gol per il macedone, autentico bomber estivo. Dopo essere stato praticamente senza squadra il rinnovo del contratto sembra avergli ridato le giuste motivazioni. Viene da un'annata difficile, fatta di tanta tribuna e del recupero dal grave infortunio al ginocchio, ma è giusto scommettere sulla sua rinascita. Nelle rotazioni può tornare davvero utile.Bene Lovric. Al debutto in maglia bianconera ha messo subito in mostra una tecnica gradevole all'occhio ma anche assai efficace. Lo sloveno, prelevato dal Lugano, può essere il giocatore giusto a ridare linfa alla mediana. Le qualità le ha, il tocco di palla è delicato. Tra i nuovi spicca anche Ebosele, giocatore che per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda parecchio l'ex Sema.Positivi pure Soppy, Benkovic e Arslan, un po' meno Nuytinck, Udogie. Non ancora in palla Pereyra, meglio Makengo. In campo, parzialmente, anche Deulofeu e Molina nonostante radiomercato li dia sempre più lontani da Udine. Le offere di Napoli e Atletico Madrid sono concrete, si attendono novità già in questi primi giorni della settimana.La preparazione continua, giovedì arriva il Bayer Leverkusen. Sfida che rimanda a lieti ricordi e che sarà il primo vero banco di prova, in attesa del big match del "Friuli" contro il Chelsea.