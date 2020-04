"Crediamo che ogni decisione relativa alla chiusura anticipata di qualsiasi campionato sia in questo momento prematura", parola dell'Uefa. Il massimo organismo calcistico europeo, insieme ad Eca e leghe europee, ha inviato una lettera ai propri membri, firmata dai presidenti Agnelli, Ceferin e Olsson, in cui illustra il modus operandi da tenere. Provare in ogni modo a terminare sul campo i campionati. Ingiustificato e prematuro fermare tutto ora.



LA NOTA - "E’ richiesto a tutte le Leghe di elaborare piani e calendari entro la metà di maggio per stilare un potenziale calendario con tutte le partite del calcio tra luglio e agosto con la possibilità che la Champions e l’Europa League ripartano dopo i campionati stessi. Fermare i campionati per noi rappresenta l'ultima spiaggia e a oggi sarebbe una scelta prematura e non giustificata.



