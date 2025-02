UEFA Youth League, Juventus eliminata ai sedicesimi: sconfitta decisiva con il Trabzonspor

A differenza della competizione per le prime squadre, al termine della fase a gironi non era previsto l'accesso diretto agli ottavi di finale, ma l'unione con le squadre provenienti dal "percorso dei campioni" in un unica super turno a eliminazione diretta in gara unica. Nella partita di oggi,, uscendo dalla Youth League.

Una partita sicuramente complessa per i ragazzi di Magnanelli che sono stati impegnati in una trasferta complessa in Turchia.: una deviazione di Verde, dopo un calcio di punizione, non riesce a centrare lo specchio della porta. I turchi rispondono con un buon colpo di testa di Cakiroglu che, tuttavia, non centra lo specchio. La più grande opportunità per la Juventus arriva al minuto 42 con Vacca, che tocca per Crapisto, che da posizione ravvicinata colpisce a botta sicura, ma Yildirim respinge compiendo un grande intervento.. Nel finale gli attacchi dei bianconeri non portano al gol del pareggio, nemmeno nei minuti di recupero quando Djahl, da pochi passi, calcia sopra la traversa.