Ufficiale il calendario della Serie A: Inter, quote da bis scudetto. Per i bookmaker lontane Juventus, Napoli e Milan

Tutte contro l'nel giorno dell'ufficialità dei calendari per il prossimo campionato, c'è ancora la squadra di Inzaghi in pole nelle quote per lo scudetto. Il bis dei nerazzurri si gioca a 1,70 su Snai . E' la nuova Juventus di Thiago Motta la prima inseguitrice dei campioni d'Italia, a 4,50, mentre si ferma a 6 ildi Antonio Conte. Nuovo allenatore anche per il, che riparte da Paulo Fonseca; poca fiducia dei bookmaker nella gestione del portoghese: il ventesimo scudetto per i rossoneri paga 7 volte la posta. A quota 22 la coppia Roma-Atalanta, mentre il titolo alla Lazio si gioca a 46.