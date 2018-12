Era solo questione di tempo, da oggi è ufficiale: il Var sarà introdotto nell'edizione della Champions League in corso a partire dagli ottavi di finale. L'Esecutivo Uefa, riunito a Dublino per il sorteggio delle Final Four di Nations League, ha deciso ufficialmente di introdurre il Video Assistant Referee, che dovrà aiutare a cancellare le polemiche che anche l'anno scorso hanno caratterizzato le fasi finali della competizione (soprattutto in Real-Juve e Real-Bayern).



VAR ANCHE NELL'EUROPEO UNDER 21 IN ITALIA E NELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE - Il presidente dell'Uefa Ceferin aveva annunciato la moviola in campo a partire dalla stagione 2019/2020, ma l'introduzione è stata anticipata e il Var verrà utilizzato anche nell'Europeo Under 21 in programma in Italia a giugno e nella finale di Europa League di questa stagione.